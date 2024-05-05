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Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

Киев  •  УНН

5 мая 2024, 04:54  •  8154 просмотра

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В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.

На Днепропетровщине в результате ночной вражеской атаки повреждены инфраструктурные объекты, многоэтажка, 2 авто, магазин, 2 предприятия, рекреационный объект и частный дом. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью вражеская армия атаковала Днепропетровскую область. Бойцы ПвК "Восток" активно реагировали, уничтожив 12 дронов. Одиночные аппараты были сбиты в Криворожском и Никопольском районах, тогда как еще десять были уничтожены в Днепровском районе.

Однако, падение обломков и попадание привели к повреждению инфраструктурных объектов в городе Днепр, вызвав несколько пожаров и повреждения многоэтажки.

В соседней Слобожанской громаде также получили повреждения две машины и магазин.

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Террористические действия войска врага применили также к Никопольщине. Следовательно, оккупанты 5 раз ударили дронами различных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии райцентр. К счастью, не допущено жертв среди гражданского населения, но два предприятия, рекреационный объект и частный дом в Никополе подверглись разрушениям.

Несмотря на соответствующие последствия, везде обошлось без жертв.

В Днепре прогремели взрывы4 мая 2024, 22:13 • 14062 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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