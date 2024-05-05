Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.
На Днепропетровщине в результате ночной вражеской атаки повреждены инфраструктурные объекты, многоэтажка, 2 авто, магазин, 2 предприятия, рекреационный объект и частный дом. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Ночью вражеская армия атаковала Днепропетровскую область. Бойцы ПвК "Восток" активно реагировали, уничтожив 12 дронов. Одиночные аппараты были сбиты в Криворожском и Никопольском районах, тогда как еще десять были уничтожены в Днепровском районе.
Однако, падение обломков и попадание привели к повреждению инфраструктурных объектов в городе Днепр, вызвав несколько пожаров и повреждения многоэтажки.
В соседней Слобожанской громаде также получили повреждения две машины и магазин.
Террористические действия войска врага применили также к Никопольщине. Следовательно, оккупанты 5 раз ударили дронами различных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии райцентр. К счастью, не допущено жертв среди гражданского населения, но два предприятия, рекреационный объект и частный дом в Никополе подверглись разрушениям.
Несмотря на соответствующие последствия, везде обошлось без жертв.
В Днепре прогремели взрывы4 мая 2024, 22:13 • 14062 просмотра
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа
В Австралии полиция застрелила подростка
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая
Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи
Популярные
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремел взрыв
Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших
На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА
В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет
В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях во время нападения рф на Украину прошлой ночью.
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет
Прошлой ночью враг трижды обстрелял из артиллерии город Очаков Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела
За минувшие сутки рф осуществила 5 ракетных, 69 авиационных ударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа
В селе Колонщина Киевской области 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил 42-летнего велосипедиста, в результате чего велосипедист был госпитализирован с травмами головы и переломом черепа.
В Австралии полиция застрелила подростка
16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая
Сегодня, пятого мая, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают акушерки. Акушерство считается старейшим направлением медицины. Первые сведения о бабках-повитухах появились в еще Древнем Египте.
Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу
Посол Северной Кореи в ООН назвал обреченными на провал усилия США и их союзников по созданию новых групп по мониторингу санкций против страны.
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил прямую военную интервенцию в Украине против рф, отметив политику Италии по оказанию помощи Украине, но исключая прямое вмешательство в конфликт.
Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи
Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело ночью с субботы на воскресенье.