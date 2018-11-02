Тенісистка Козлова пробилася до півфіналу турніру в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова здобула непросту перемогу над француженкою Шеразад Рей в чвертьфіналі турніру ITF в Торонто, повідомляє УНН.
Наша тенісистка маючи перший номер посіву після виграного першого сету, вигравала 3:0 у другому. Проте суперниця змогла здійснити ривок у шість виграних геймів із 7-ми наступних.
У вирішальному сеті Козлова повела 4:1, вигравши два гейми на подачі француженки, потім суперниці обмінялися брейками, а на своїй подачі українка відіграла у Рей три брейк-пойнти і реалізувала перший же матчбол.
Зазначимо, що за місце у фіналі Козлова посперечається з шостою сіяною француженкою Джесікою Понше.