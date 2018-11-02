Теннисистка Козлова пробилась в полуфинал турнира в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Уроженка Николаева Екатерина Козлова получила непростую победу над француженкой Шеразад Рэй в четвертьфинале турнира ITF в Торонто, сообщает УНН.
Наша теннисистка имея первый номер посева после выигранного первого сета, выигрывала 3:0 во втором. Однако соперница смогла осуществить рывок в шесть выигранных геймов из 7-ми последующих.
В решающем сете Козлова повела 4:1, выиграв два гейма на подаче француженки, затем соперницы обменялись брейками, а на своей подаче украинка отыграла в Рэй три брейк-пойнта и реализовала первый же матчбол.
Отметим, что за место в финале Козлова поспорит с шестой сеяной француженкой Джессикой Понше.