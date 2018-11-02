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"Хімік" завдав мінімальної поразки БК "Одеса"

"Хімік" завдав мінімальної поразки БК "Одеса"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч відбулося протистояння в СК “Олімп” за участі “Хіміка” та БК “Одеса”, передає кореспондент УНН.

Завдяки зусиллям форварда Сергія Павлова, господарі майданчику пішли на велику перерву в ролі лідерів — 46:41. Павлову майже вдалося оформити дабл-дабл за підсумками 17 відіграних хвилин (15 очок і 9 підбирань).

Після великої перерви гості зуміли повністю виключити з гри лідера опонентів Павлова, який не додав до лицьового рахунку жодного очка, але мінімальна перевага залишилась на користь “Хіміка”, адже у вирішальний момент колишній гравець “Хіміку”, а нині “Одеси” — Олександр Бєліков, схибив два штрафні — 90:89.

Зауважимо, що “Хімік” з 5 виграшами в 8 матчах вийшов на другий рядок таблиці. У “Одеси” 4 виграші при 3 фіаско.

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