"Химик" нанес минимальное поражение БК "Одесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч произошло противостояние в СК “Олимп” с участием “Химика” и БК “Одесса”, передает корреспондент УНН.
Благодаря усилиям форварда Сергея Павлова, хозяева площадки ушли на большой перерыв в роли лидеров — 46:41. Павлову почти удалось оформить дабл-дабл по итогам 17 отыгранных минут (15 очков и 9 подборов).
После большого перерыва гости сумели полностью выключить из игры лидера оппонентов Павлова, который не добавил к лицевому счета ни одного очка, но минимальное преимущество осталась в пользу “Химика”, ведь в решающий момент бывший игрок “Химику”, а ныне “Одессы” — Александр Беликов промахнулся два штрафных — 90:89.
Заметим, что “Химик” с 5 выигрышами в 8 матчах вышел на вторую строчку таблицы. В “Одессы” 4 выигрыше при 3 фиаско.