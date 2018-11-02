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ФБР сообщило о перехвате новой подозрительной посылки, отправленной миллиардеру Стейеру

ФБР сообщило о перехвате новой подозрительной посылки, отправленной миллиардеру Стейеру

Киев  •  УНН

 • 10413 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США перехватило в четверг новую подозрительную посылку, отправленную американскому миллиардеру Тому Стейеру, который ранее не раз перечислял средства на нужды Демократической партии. Об этом ФБР сообщило в пятницу в своем Twitter, передает УНН.

“ФБР подтверждает, что посылка, внешне схожая с найденными ранее, обнаружена накануне вечером в Калифорнии, она предназначалась Тому Стейеру”, — говорится в сообщении.

Как напоминает телеканал CNN, 26 октября Стейер уже получал подозрительный пакет.

После серии инцидентов с рассылкой по почте самодельных взрывных устройств в США были усилены меры безопасности. 26 октября по делу о рассылке бомб был задержан 56-летний Сизар Сэйак, являющийся сторонником Республиканской партии. В случае доказательства его вины ему может грозить до 48 лет тюрьмы.

Власти уверены, что он разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой в отношении действующего президента Дональда Трампа. В результате произошедшего никто не пострадал.

“The FBI has confirmed a package was recovered last night in California, similar in appearance to the others, addressed to Tom Steyer.”

— FBI (@FBI) 2 ноября 2018 г.

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