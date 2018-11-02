ЗМІ: причиною обвалення естакади в Генуї могло стати падіння важкого вантажу

За даними агентства, таку версію висловив інженер, колишній президент компанії, що займалася ремонтом естакади, Агостіно Маріон. “Спочатку я подумав, що виною всьому корозія матеріалів несучих конструкцій. Потім, переглянувши відеозаписи, я прийшов до думки, що причиною могло послужити падіння важкого вантажу, точніше сталевої котушки з вантажівки, що проїхала за секунду до події. Я підрахував, що падіння вантажу вагою 3,5 т з вантажівки, що рухається зі швидкістю 60 км/г, так само по силі вибуху”, — наводить агентство слова інженера.

14 серпня неподалік італійського міста Генуя обвалився довгий проліт побудованого в 1970-і роки моста, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя — Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки. В результаті катастрофи загинули 43 людини. Слідство триває.