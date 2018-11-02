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СМИ: причиной обрушения эстакады в Генуе могло стать падение тяжелого груза

СМИ: причиной обрушения эстакады в Генуе могло стать падение тяжелого груза

Киев  •  УНН

 • 12388 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Причиной обрушения автомобильного моста в Генуе в августе могло стать падение стальной катушки. Об этом сообщил в пятницу агентство ANSA, передает УНН.

По данным агентства, такую версию высказал инженер, бывший президент компании, занимавшейся ремонтом эстакады, Агостино Мариони. “Сначала я подумал, что виной всему коррозия материалов несущих конструкций. Потом, просмотрев видеозаписи, я пришел к мысли, что причиной могло послужить падение тяжелого груза, точнее стальной катушки, с проехавшего за секунду до происшествия грузовика. Я подсчитал, что падение груза весом 3,5 т с грузовика, двигающегося со скоростью 60 км/ч, равно по силе взрыву”, — приводит агентство слова инженера.

14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибли 43 человека. Следствие продолжается.

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