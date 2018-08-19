У Генуї завершили рятувальну операцію: кількість жертв зросла до 43 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В італійській Генуї завершилася операція з пошуку зниклих безвісти на місці обвалу автомобільного моста. Кількість жертв збільшилася до 43 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Операція з пошуку тих, хто пропав безвісти після обвалу автомобільного мосту в італійському портовому місті Генуя, завершилася, після того як були знайдені останні три тіла, після чого офіційна кількість жертв зросла до 43 осіб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, три тіла витягли з автомобіля, розбитого під бетонною плитою. За даними місцевої влади, дев'ять людей все ще перебувають в лікарні, четверо з них в критичному стані.
Рятувальники залишаються на місці події для забезпечення безпеки і допомагають проводити розслідування причин катастрофи.
Як повідомляв УНН, 14 серпня в Генуї на півночі Італії обрушився довгий проліт мосту, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих в результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомила, що двоє українців постраждали.