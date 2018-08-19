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В Генуе завершили спасательную операцию: количество жертв увеличилось до 43 человек

Киев • УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В итальянской Генуи завершилась операция по поиску пропавших безвести на месте обрушения автомобильного моста, количество жертв увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В Генуе завершили спасательную операцию: количество жертв увеличилось до 43 человек

"Операция по поиску тех, кто пропал безвести после обвала автомобильного моста в итальянском портовом городе Генуя, завершилась, после того как были найдены последние три тела, что увеличило официальное количество жертв до 43 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, три тела были извлечены из автомобиля, разбитого под бетонной плитой. По данным местных властей, двеять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Спасатели остаются на месте события для обеспечения безопасности и помогают проводить расследования причин катастрофы.

Как сообщал УНН, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.

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