Нігерійський півзахисник підтвердив зацікавленість зі сторони "Динамо"

Екс-гравець збірних Нігерії (серед 17-річних та 20-річних), трансферна вартість якого за оцінками Transfermarkt становить 100 тис. євро, може виступати на позиціях опорного, центрального півзахисника та атакуючого півзахисника.

“Динамо” проявляє до мене інтерес, але я і мій менеджер поки не вирішили, переходити в київський клуб чи ні. Звичайно, я хочу приєднатися до цього клубу, але за умови, що у мене буде достатньо ігрового часу, тому що на даний момент величезні гроші не є моїм пріоритетом“, — зізнався африканець.

Варто зазначити, що Ідову — вихованець нігерійського футболу. У 2016 році перейшов в другу команду “Портленд Тімберс” з США, потім виступав за молдавську “Сперанца Ніспорені”. У вересні цього року підписав контракт з литовською “Палангою”, за яку провів 3 матчі.