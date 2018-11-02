Нігерійський півзахисник підтвердив зацікавленість зі сторони "Динамо"

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Півзахисник ФК “Паланга” Акінджіде Ідову потрапив у сферу інтересів київського “Динамо”. Про це заявив сам гравець, передає УНН з посиланням на allnigeriasoccer.com.

Екс-гравець збірних Нігерії (серед 17-річних та 20-річних), трансферна вартість якого за оцінками Transfermarkt становить 100 тис. євро, може виступати на позиціях опорного, центрального півзахисника та атакуючого півзахисника.

“Динамо” проявляє до мене інтерес, але я і мій менеджер поки не вирішили, переходити в київський клуб чи ні. Звичайно, я хочу приєднатися до цього клубу, але за умови, що у мене буде достатньо ігрового часу, тому що на даний момент величезні гроші не є моїм пріоритетом“, — зізнався африканець.

Варто зазначити, що Ідову — вихованець нігерійського футболу. У 2016 році перейшов в другу команду “Портленд Тімберс” з США, потім виступав за молдавську “Сперанца Ніспорені”. У вересні цього року підписав контракт з литовською “Палангою”, за яку провів 3 матчі.

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