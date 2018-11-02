Нигерийский полузащитник подтвердил заинтересованность со стороны "Динамо"

Экс-игрок сборных Нигерии (среди 17-летних и 20-летних), трансферная стоимость которого по оценкам Transfermarkt составляет 100 тыс. евро, может выступать на позициях опорного, центрального полузащитника и атакующего полузащитника.

“Динамо” проявляет ко мне интерес, но я и мой менеджер пока не решили, переходить в киевский клуб или нет. Конечно, я хочу присоединиться к этому клубу, но при условии, что у меня будет достаточно игрового времени, так как на данный момент огромные деньги не являются моим приоритетом“, — признался африканец.

Стоит отметить, что Идов — воспитанник нигерийского футбола. В 2016 году перешел во вторую команду “Портленд Тимберс” с США, затем выступал за молдавский “Сперанца Ниспорень”. В сентябре этого года подписал контракт с литовской “Паланга”, за которую провел 3 матча.