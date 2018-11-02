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Нигерийский полузащитник подтвердил заинтересованность со стороны "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полузащитник ФК “Паланга” Акинджиде Идову попал в сферу интересов киевского “Динамо”. Об этом заявил сам игрок, передает УНН со ссылкой на allnigeriasoccer.com.

Экс-игрок сборных Нигерии (среди 17-летних и 20-летних), трансферная стоимость которого по оценкам Transfermarkt составляет 100 тыс. евро, может выступать на позициях опорного, центрального полузащитника и атакующего полузащитника.

“Динамо” проявляет ко мне интерес, но я и мой менеджер пока не решили, переходить в киевский клуб или нет. Конечно, я хочу присоединиться к этому клубу, но при условии, что у меня будет достаточно игрового времени, так как на данный момент огромные деньги не являются моим приоритетом“, — признался африканец.

Стоит отметить, что Идов — воспитанник нигерийского футбола. В 2016 году перешел во вторую команду “Портленд Тимберс” с США, затем выступал за молдавский “Сперанца Ниспорень”. В сентябре этого года подписал контракт с литовской “Паланга”, за которую провел 3 матча.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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