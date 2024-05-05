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Після Великодня: скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися

Після Великодня: скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися

Київ • УНН

 • 103110 перегляди

Варені яйця можна зберігати без шкаралупи до 4 днів, а очищені або фаршировані - до 48 годин у холодильнику. Їх можна використовувати в салатах, закусках або приготувати італійський великодній пиріг «Паскуаліна».

На Великдень ми традиційно готуємо досить багато варених яєць. І часто постає питання про те, як довго їх можна зберігати і куди використовувати. УНН вивчив це питання.

Зберігання зварених круто яєць

Зварені круто яйця зберігаються менше, ніж сирі. Природно, що зберігати їх слід у холодильнику. Неочищені від шкаралупи варені яйця рекомендується зберігати не більш як 4 дні, а очищені або фаршировані - не більш як 48 годин.

Що робити з відвареними яйцями

Яйця, зварені круто, чудова основа для салатів і закусок.

Ви можете приготувати, наприклад, салат із зеленою цибулею та огірком, заправивши його на свій смак сметаною або олією.

Також ви можете приготувати "Кельтський салат"

Інгредієнти:

  • 4 великі картоплі
  • 2 морквини
  • 2 варених яйця
  • 1 стебло зеленої цибулі
  • 1/2 склянки майонезу
  • 1 столова ложка гірчиці
  • 1 столова ложка оцту
  • Сіль і чорний перець за смаком

Спосіб приготування: зваріть картоплю та моркву в підсоленій воді до м'якості. Охолодіть овочі та наріжте їх кубиками. У мисці змішайте майонез, гірчицю й оцет. Посоліть і поперчіть за смаком.

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Наріжте зелену цибулю і яйця, а потім змішайте їх з овочами. Додайте в миску з овочами та яйцями соус, акуратно перемішайте. Подавайте ірландський салат охолодженим.

Італійський великодній пиріг "Паскуаліна"

Інгредієнти

  • Тісто листкове бездріжджове - 450 г
  • Яйце куряче - 6 шт
  • Шпинат - 500 г
  • Часник - 3 зуб.
  • Олія соняшникова - 2 ст.л.
  • Масло вершкове - 25 г
  • Сир - 500 г 9 % жирності
  • Сир напівтвердий - 150 г
  • Сіль, перець - за смаком
  • Жовток яєчний - 1 шт.
  • Молоко - 1 ст.л.

Якщо листкове тісто заморожене - то розморозьте його.

Шпинат необхідно добре промити. Обсушіть його за допомогою паперового рушника і крупно наріжте. Очищений часник також крупно наріжте.

У глибоку пательню вилити рослинну олію і додати до неї вершкове масло. Щойно вершкове масло розтопиться, додати в сковороду підготовлений заздалегідь часник. Обсмажуйте часник при постійному помішуванні протягом 2 хвилин на середньому вогні. Додайте підготовлений шпинат і пасеруйте все протягом 1-1,5 хвилин.

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Сир необхідно викласти в глибоку миску і пробити блендером або протерти через сито. За бажання можна замінити сир на рікотту в тій самій кількості.

Додайте до сиру приготований шпинат із часником і вбийте яйце. Посолити та поперчити.

Перемішайте сирну начинку. Сир натріть на крупній тертці та додайте його до сирної начинки, добре перемішайте. У цьому рецепті можна використовувати будь-який напівтвердий сир.

Листкове тісто розділіть на дві частини - одна має бути трохи більшою. Більшу частину розкачайте і викладіть у форму для запікання, попередньо змащену вершковим маслом. Розподілити тісто по поверхні підготовленої форми для пирога. Дно тіста наколоти виделкою.

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Викласти на підготовлене тісто сирну начинку. Варені яйця очистити від шкаралупи. Викласти яйця на сирну начинку і злегка притиснути так, щоб вони опинилися в середині пирога.

Листкове тісто, що залишилося, розкачайте на присипаній борошном поверхні. Накрийте тістом пиріг і затисніть по краях. По всій поверхні необхідно наколоти виделкою.

Змішайте яєчний жовток із молоком. За допомогою пензля змастіть усю поверхню пирога.

Випікати пиріг необхідно в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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