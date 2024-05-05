После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами

На Пасху мы традиционно готовим довольно много вареных яиц. И часто встает вопрос о том, как долго их можно хранить и куда использовать. УНН изучил этот вопрос.

Хранение сваренных вкрутую яиц

Сваренные вкрутую яйца хранятся меньше, чем сырые. Естественно, что хранить их следует в холодильнике. Неочищенные от скорлупы вареные яйца рекомендуется хранить не более 4 дней, а очищенные или фаршированные – не более 48 часов.

Что делать с отварными яйцами

Яйца, сваренные в крутую, отличная основа для салатов и закусок.

Вы можете приготовить, например, салат с зеленым луком и огурцом, заправив его по своему вкусу сметаной или растительным маслом.

Ии же вы можете приготовить "Кельтский салат"

Ингридиенты:

4 крупных картофеля

2 морковки

2 вареных яйца

1 стебель зеленого лука

1/2 стакана майонеза

1 столовая ложка горчицы

1 столовая ложка уксуса

Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления: сварите картофель и морковь в подсоленной воде до мягкости. Охладите овощи и нарежьте их кубиками. В миске смешайте майонез, горчицу и уксус. Посолите и поперчите по вкусу.

Нарежьте зеленый лук и яйца, а затем смешайте их с овощами. Добавьте в миску с овощами и яйцами соус аккуратно перемешайте. Подавайте ирландский салат охлажденным.

Итальянский пасхальный пирог "Паскуалина"

Ингридиенты

Тесто слоеное бездрожжевое – 450 г

Яйцо куриное – 6 шт

Шпинат – 500 г

Чеснок – 3 зуб.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Масло сливочное – 25 г

Творог – 500 г 9 % жирности

Сыр полутвердый – 150 г

Соль, перец – по вкусу

Желток яичный – 1 шт.

Молоко – 1 ст.л.

Если слоеное тесто замороженное – то разморозьте его.

Шпинат необходимо хорошо промыть. Обсушите его с помощью бумажного полотенца и крупно нарежьте. Очищенные чеснок также крупно нарежьте.

В глубокую сковороду вылить растительное масло и добавить к нему сливочное масло. Как только сливочное масло растопится, добавить в сковороду подготовленный заранее чеснок. Обжаривайте чеснок при постоянном помешивании в течение 2 минут на среднем огне. Добавьте подготовленный шпинат и пассируйте всё в течение 1- 1,5 минут.

Творог необходимо выложить в глубокую миску и пробить блендером или протереть через сито. При желании можно заменить творог на рикотту в том же количестве.

Добавьте к творогу приготовленный шпинат с чесноком и вбить яйцо. Посолить и поперчить.

Перемешайте творожную начинку. Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте его к творожной начинке, хорошо перемешайте. В данном рецепте можно использовать любой полутвёрдый сыр.

Слоеное тесто разделите на две части – одна должна быть чуть больше. Большую часть раскатайте и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом. Распределить тесто по поверхности подготовленной формы для пирога. Дно теста наколоть вилкой.

Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Выложить на подготовленное тесто творожную начинку. Варёные яйца очистить от скорлупы. Выложить яйца на творожную начинку и слегка придавить так, чтобы они оказались в середине пирога.

Оставшийся слоёное теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Накройте тестом пирог и зажмите по краям. По всей поверхности необходимо наколоть вилкой.

Смешайте яичный желток с молоком. С помощью кисти смажьте всю поверхность пирога.

Выпекать пирог необходимо в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных