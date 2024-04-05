Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  101326 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104849 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  105243 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  98651 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124139 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117075 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118765 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111231 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101005 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91932 просмотра

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Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

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В Запорожье сообщают о звуке взрыва

В Запорожье сообщают о звуке взрыва

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Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

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3 апреля 2024, 11:28  •  218370 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293456 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  296478 просмотра

Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Скоро открывается сезон шашлыков на природе. Подобрали сочные и вкусные рецепты маринованных шашлыков из свинины, курицы, телятины и овощей, которые сделают вашу встречу с друзьями вкуснее.

УНН Lite •   •  6601 просмотра
Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами.

политика •   •  7143 просмотра
Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами

С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

По данным министерства внутренних дел Украины, с начала года российская армия обстреляла Украину более 30 000 раз.

Война •   •  11392 просмотра
С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

В Запорожье два взрыва - ОВА

В Запорожье, Украина, произошло два взрыва, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Война •   •  11164 просмотра
В Запорожье два взрыва - ОВА

Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

Совет ООН по правам человека принял знаковую резолюцию, направленную на защиту прав интерсексуальных людей, призвав государства бороться с дискриминацией и вредными практиками в отношении них и обеспечить их право на здоровье.

Новости Мира •   •  8152 просмотра
Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

В Запорожье сообщают о звуке взрыва

В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.

Общество •   •  11501 просмотра
В Запорожье сообщают о звуке взрыва

Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Более 23 миллионов гривен со счетов российских компаний, которые занимались торговлей химической продукцией в Украине, перечислило Национальному агентству по розыску и менеджменту активов Государственное бюро расследований по решению суда.

Экономика •   •  10886 просмотра
Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Воздушные силы предупредили о вражеских Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22

ВС ВС Украины предупредили о присутствии российских бомбардировщиков Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22.

Война •   •  11729 просмотра
Воздушные силы предупредили о вражеских Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22

Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, но страны-члены хотят найти другой способ продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Украине.

Война •   •  11983 просмотра
Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"

На выставке в Херсонесе представлены древние артефакты, похищенные из Украинского национального историко-археологического заповедника "Каменная могила".

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В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"