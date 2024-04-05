Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Весна традиционно ассоциируется с отдыхом на природе и хотя погода еще приподносит сюрпризы в виде похолоданий, все больше людей предпочитают проводить выходные на свежем воздухе. УНН подготовил для вас подборку рецептов шашлыка, по которым вы легко сможете приготовить вкусное мясо на огне.

Шашлык из свинины в лимонном маринаде

Ингредиенты:

- 0,8-1 кг свинины

- [3 луковицы, порезать кольцами

- 1 головка чеснока, почистить

- Сок 1-го лимона

- Цедра 2 лимонов (внешняя желтая часть)

- 3 ч.л. [соли

- 50 мл оливкового масла

- 1 ч.л. черного молотого перца

1. Мясо нарезать на небольшие куски и выложить в глубокую миску для маринования;

2. Сок и цедру лимона, оливковое масло, соль и перец хорошо перемешать в отдельной посуде. Влить смесь к мясу. Сверху выдавить чеснок и хорошо перемешать все ингредиенты.

3. Добавить нарезанный кольцами лук и еще раз перемешать. Накрыть мясо пищевой пленкой или крышкой и поставить в прохладное место на 2 часа для маринования.

4. Готовить такое мясо нужно 20-25 минут, периодически переворачивая шампуры с мясом. Лук, с которым мариновалось мясо, можно нанизывать на шампур между кусками мяса.

Шашлык куриный в ореховом маринаде

Ингредиенты:

мясо куриное (филе): 1,5 кг

чеснок: 3-4 зубчика

ядра орехов: 3 ст. ложки

масло растительное: по вкусу

перец черный молотый и соль: по вкусу

1. Орехи обжарить и растолочь. Чеснок раздавить или натереть на терке. Лук мелко порезать. Все соединить, добавить растительное масло по вкусу и перемешать. Куриное мясо нарезать средними кусочками, натереть ореховой смесью и выдержать в ней около получаса. После этого посолить и поперчить по вкусу.

2. Кусочки мяса нанизать на шампур и обжарить над жаром периодически переворачивая и поливая маринадом. Вы также можете взять овощи (болгарский перец, кабачок, лук) и шампиньоны и нанизать их между кусками курятины.

Телячий шашлык в гранатовом соке по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

- 1 кг телятины (ошеек или лопатка)

- 400 г гранатового сока (желательно свежевыжатого)

- 300 г лука

- Соль и перец по вкусу

1. Телятину зачистите от жира и пленок и порежьте на небольшие кусочки (2-3 сантиметра). Лук порежьте полукольцами. Выложите в миску мясо и лук, посолите и поперчите.

2. Залейте мясо гранатовым соком и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.

3. Нанижите на шампура и жарьте на мангале до готовности (около 10 минут), постоянно переворачивая.

Овощной шашлык с сыром

Ингредиенты:

- кабачки - 2-3 шт.

- помидоры - 5-6 шт.

- грибы - 5-7 шт.

- баклажан - 2-3 шт.

- сладкий перец - 4-5 шт.

- сыр адыгейский или тофу - 400-500 г

- соль, перец - по вкусу

- сушка травы (возьмите вашу любимую смесь к овощам) - 10-15 г

1. Овощи хорошо помойте, нарежьте достаточно крупными кусками.

2. Хорошо посолите, поперчите и оставьте мариноваться в собственном соку на минут 10-15.

3. Нанизывайте на шампуры и можно отправлять жариться на минут 20, не более, иначе овощи просто сгорят. Следите за тем, когда баклажаны и кабачки станут мягкими, - значит шашлык готов.

Подавать горячие овощи нужно с сыром и приправив улюленими специями из сушеных трав.

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