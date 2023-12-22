"Радивиловские голубцы с блинами" признали нематериальным культурным наследием Украины
Киев • УНН
Радивиловские голубцы с блинами были внесены в перечень объектов нематериального культурного наследия Украины, о чем сообщила Ривненская областная военная администрация.
Радивиловские голубцы с блинами признали культурным достоянием украинцев и внесли в перечень нематериального культурного наследия Украины. О признании кулинарных блюд Ровенщины сообщили в тамошней областной военной администрации, передает УНН.
В конце года мы имеем еще одно достижение в проекте "Ровенщина на вкус". Поэтому кировоградские "Голубцы" дополнены традиционным блюдом из Ровенской области - "Голубцы с блинами". Мы не только бережем свои традиции, но и вместе с другими областями формируем неповторимое гастрономическое наследие Украины. Спасибо Министерству и нынешнему его руководителю - Ростиславу Карандееву за поддержку.
Детали
Министерство культуры и информационной политики Украины приняло решение о расширении перечня Элементов нематериального культурного наследия "Приготовление украинского традиционного блюда "Голубцы" блюдами из разных регионов Украины.
Поэтому на уровне с голубцами из кировоградщины теперь находится еще одна позиция от ровенщины - "Голубцы с блинами" или "Рулетики по-радивиловски".
В тамошней ОВА отметили, что их голубцы с блинами являются непременным атрибутом местной кухни, составляющей обрядовости, а хозяйки, которые умеют ее приготовить, пользуются особым уважением.
Блюдо готовили и в будний, и на праздники. А также на свадьбу, крестины, для поминального обеда, во время семейных и религиозных праздников.
Отмечается, что рецепт голубцов принадлежит женщине, которая в молодые годы была в наймах у состоятельных людей, проживавших в селе Перенятин (ранее - торговый городок Перенятин), и принесла его в свою семью. В то время голубцы с блинами готовились только на большие праздники: Пасху, Рождество, Храмовый праздник, дни рождения.
Поделились в Ровенской ОВА и рецептом чудо-блюда:
Для фарша берут свинину или мясо курицы или индейки. Блины готовят как на молоке и яйцах, так и на воде. Также их пекут из гречневой муки, не сладкие, а присоленные. Сейчас в тесто добавляют сок свеклы и молотую зелень, что придает им особую окраску. Кочан капусты выбирают с зелеными тонкими листьями без толстых прожилок. Листья пропаривают и делят пополам. В фарш добавляют лук и морковь, соль, перец и лавровый лист. Далее на листок кладут блинчик, на него - фарш и плотно закручивают рулетиком. На дно глиняной посуды или чугунка слоями выкладывают картофельные кружочки, листья капусты, смазывая их свиным жиром. Заливают подсоленной водой. Когда-то готовили голубцы в печи, сейчас запекают в духовке, тушат на сковороде или в кастрюле. Подавали их к столу со сметаной и зеленью или жареными шкварками. Сейчас каждая хозяйка делает голубцы по-своему, добавляя томатный, сливочный, грибной, пряный или сырный соус. Однако томатно-сметанный соус является самым популярным. Такие голубцы вкусные и сочные.
Этот рецепт радивиловские хозяйки передают из поколения в поколение и является одной из туристических достопримечательностей на гастрономической карте Ровенской области.
"Радивиловские голубцы с блинами" признали нематериальным культурным наследием Украины
Радивиловские голубцы с блинами были внесены в перечень объектов нематериального культурного наследия Украины, о чем сообщила Ривненская областная военная администрация.
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