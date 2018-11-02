У метрополітені Риму українці побили громадянина Індії

Раніше стало відомо, що 1 листопада близько 21:30 в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з’єднує італійську столицю з Остією, сталася бійка за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene. На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться по відношенню до одного з пасажирів.

Один з них на українському називає себе фашистом і голосно лається. Згодом сварка переросла в бійку, в результаті якої молода людина сильно травмувала громадянина індійської зовнішності. Крім того, жінка, яка намагалася захистити потерпілого, також отримала травми — у неї було розбите обличчя.

Користувачі соцмережі, коментуючи відео, побачили в поведінці українців ознаки расизму і дискримінації, а також, що такою поведінкою вони ганьблять інших українців.

Тим часом, як додає видання, оскільки потерпілий громадянин не звертався із заявою до правоохоронців, поліція була змушена відтворити події за допомогою телекамер і опитуванням декількох свідків. Поліція встановила, що двоє 23-річних українських громадян, перш ніж ударити пасажира (їм дійсно виявився 28-річний індійський громадянин) і травмувати 57-річну українку, яка хотіла захистити його, намагалися пограбувати валізу потерпілого.