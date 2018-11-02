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В метрополитене Рима украинцы избили гражданина Индии

Киев  •  УНН

 • 10354 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция Рима открыла производство по факту попытки ограбления двумя украинцами гражданина Индии в метрополитене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Roma Today.

Ранее стало известно, что 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, который соединяет итальянскую столицу с Остией, произошла драка с участием граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя по отношению к одному из пассажиров.

Один из них на украинском называет себя фашистом и громко ругается. Впоследствие ссора переросла в драку, в результате которой молодой человек сильно травмировал гражданина индийской внешности. Кроме того, женщина, которая пыталась защитить потерпевшего, также получила травмы — у нее было разбито лицо.

Пользователи соцсети, комментируя видео, увидели в поведении украинцев признаки расизма и дискриминации, а также, что таким поведением они позорят других украинцев.

Между тем, как добавляет издание, поскольку потерпевший гражданин не обращался с заявлением к правоохранителям, полиция была вынуждена воспроизвести события с помощью телекамер и опросу нескольких свидетелей. Полиция установила, что двое 23-летних украинских граждан, прежде чем ударить пассажира (им действительно оказался 28-летний индийский гражданин) и травмировать 57-летнюю украинку, которая хотела защитить его, пытались ограбить чемодан потерпевшего.

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