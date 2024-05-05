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Міжнародний день акушерки, Всесвітній день гігієни рук, День карикатуристів. Що ще можна відзначити 5 травня

Міжнародний день акушерки, Всесвітній день гігієни рук, День карикатуристів. Що ще можна відзначити 5 травня

Київ • УНН

 • 105213 перегляди

Сьогодні, п’ятого травня, у багатьох країнах світу своє професійне свято відзначають акушерки. Акушерство вважається найстарішим напрямком медицини. Перші відомості про бабок-повитух з’явилися у ще Стародавньому Єгипті.

Сьогодні, п’ятого травня, у багатьох країнах світу своє професійне свято відзначають акушерки, пише УНН.

Акушерство вважається найстарішим напрямком медицини. Перші відомості про бабок-повитух з’явилися у ще Стародавньому Єгипті.

У Стародавній Греції для того, щоб стати акушеркою, жінка мала сама народити. Самостійною наукою акушерство стало у 13 столітті у Франції. Саме тоді там почала функціонувати окрема палата для жінок, які готувалися стати мамами.

Щодня на нашій планеті відбувається близько 400 тисяч пологів. І стільки ж акушерок цього дня вперше беруть новонароджених малюків на руки та сповіщають новоспечених мам про народження дівчинки чи хлопчика.

З 2008 року за ініціативи ООН, ВООЗ та ЮНІСЕФ 5 п’ятого травня у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Всесвітнього дня гігієни рук.

Мета події – зупинити спалахи інфекційних захворювань та нагадати про необхідність особистої гігієни. Ця легка процедура є важливим моментом для турботи про здоров’я та навіть для порятунку життя. Руки слід мити як мінімум після прогулянки, після туалету та перед їжею. Так можна попередити захворювання кишковими інфекціями, холерою, гельмінтозом, тифом та дизентерією.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю.

15% населення нашої планети  мають інвалідність. Голова мета сьогоднішньої поді – викорінити утиски людей з обмеженими можливостями.

Заходи, які проводяться сьогодні, покликані звернути увагу суспільства на дискримінацію людей з обмеженими можливостями, яка, зокрема, проявляється в складності працевлаштування та недостатній доступності до освіти.

Також сьогодні модна відзначити День карикатуристів проводиться 5 травня. Подія присвячена карикатурі The Yellow Kid, яка побачила світ п’ятого травня 1985 року.

Це американський комікс, створений Річардом Оутко. Публікувався в газетах, а після перетворився на кольоровий мультфільм. Комікс хоч і про маленького хлопчика, але розрахований на дорослу аудиторію.

Сьогодні усі бажаючі вшановують художників-карикатуристів та їхні роботи, які приносять у життя людей гумор, емоції та змушують по-іншому дивитися на світ.

Любителі вишуканих алкогольних напоїв сьогодні можуть долучитися до святкування Міжнародного дня білого вина "Совіньйон Блан".

Совіньйон Блан — сорт винограду із зеленою шкіркою, який вирощують у багатьох виноробних регіонах світу. Він відомий своїми яскравими, пікантними смаками та ароматами цитрусових, тропічних фруктів і свіжих трав.

Православні християни, окрім відзначення Великодня, сьогодні вшановують пам’ять святої мучениці Ірини Македонської.

За переказом, з юних років вона вирішила присвятити своє життя служінню Господу, навернула у християнство більше трьох тисяч людей. За це її зненавиділи язичники: схопили, довго та жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини п’ятого травня святкують Ірина, Олександра, Олександр, Яків.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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