Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

Сегодня, пятого мая, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают акушерки, пишет УНН.

Акушерство считается старейшим направлением медицины. Первые сведения о бабках-повитухах появились в еще Древнем Египте.

В Древней Греции для того, чтобы стать акушеркой, женщина должна была сама родить. Самостоятельной наукой акушерство стало в 13 веке во Франции. Именно тогда там начала функционировать отдельная палата для женщин, которые готовились стать мамами.

Ежедневно на нашей планете происходит около 400 тысяч родов. И столько же акушерок в этот день впервые берут новорожденных малышей на руки и сообщают новоиспеченным мамам о рождении девочки или мальчика.

С 2008 года по инициативе ООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ 5 пятого мая во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня гигиены рук.

Цель события - остановить вспышки инфекционных заболеваний и напомнить о необходимости личной гигиены. Эта легкая процедура является важным моментом для заботы о здоровье и даже для спасения жизни. Руки следует мыть как минимум после прогулки, после туалета и перед едой. Так можно предупредить заболевания кишечными инфекциями, холерой, гельминтозом, тифом и дизентерией.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы за права людей с инвалидностью.

15% населения нашей планеты имеют инвалидность. Председатель цель сегодняшнего события - искоренить притеснения людей с ограниченными возможностями.

Мероприятия, которые проводятся сегодня, призваны обратить внимание общества на дискриминацию людей с ограниченными возможностями, которая, в частности, проявляется в сложности трудоустройства и недостаточной доступности к образованию.

Также сегодня модна отметить День карикатуристов проводится 5 мая. Событие посвящено карикатуре The Yellow Kid, которая увидела свет пятого мая 1985 года.

Это американский комикс, созданный Ричардом Оутко. Публиковался в газетах, а после превратился в цветной мультфильм. Комикс хоть и про маленького мальчика, но рассчитан на взрослую аудиторию.

Сегодня все желающие чествуют художников-карикатуристов и их работы, которые приносят в жизнь людей юмор, эмоции и заставляют по-другому смотреть на мир.

Любители изысканных алкогольных напитков сегодня могут приобщиться к празднованию Международного дня белого вина "Совиньон Блан".

Совиньон Блан - сорт винограда с зеленой кожицей, который выращивают во многих винодельческих регионах мира. Он известен своими яркими, пикантными вкусами и ароматами цитрусовых, тропических фруктов и свежих трав.

Православные христиане, кроме празднования Пасхи, сегодня чтят память святой мученицы Ирины Македонской.

По преданию, с юных лет она решила посвятить свою жизнь служению Господу, обратила в христианство более трех тысяч человек. За это ее возненавидели язычники: схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины пятого мая празднуют Ирина, Александра, Александр, Александр, Яков.