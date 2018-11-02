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Алека Болдуїна затримали після бійки в Нью-Йорку

Алека Болдуїна затримали після бійки в Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Актор Алек Болдуін затриманий після бійки, що сталася в нью-йоркському районі Манхеттен в США. Про це в п’ятницю повідомляє телекомпанія NBC з посиланням на офіційного представника Департаменту поліції Нью-Йорка, передає УНН.

За її даними, інцидент стався на парковці. Інформації про другого учасника інциденту і причини події поки не надходило.

Ситуацію прокоментував президент США Дональд Трамп. Відповідаючи на питання журналістів про затримання Болдуіна, глава Білого дому побажав акторові удачі.

Болдуін виконав більше 80 ролей в кіно, активно знімається на телебаченні. Найбільш відомі з його робіт — комедія “Звичка одружуватися” (1991), фантастичний бойовик “Тінь” (1994) і військова драма “Перл-Харбор” (2001). В останні роки Болдуін знайшов нову популярність завдяки пародіюванню президента США Дональда Трампа в телешоу “Суботнім вечором в прямому ефірі” (Saturday Night Live, SNL) на телеканалі NBC. Актор є володарем премій “Золотий глобус” і Emmy.

Нагадуємо, Forbes назвав найбільш високооплачувану телевізійну акторку.

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