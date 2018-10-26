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Forbes назвав найбільш високооплачувану телевізійну акторку

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колумбійська і американська актриса Софія Вергара, яка знялася в комедійному серіалі “Американська сімейка” (Modern Family, в ефірі з 2009 року) очолила в сьомий раз поспіль список найбільш високооплачуваних актрис телебачення за версією журналу Forbes. Рейтинг опублікований у четвер на сайті видання, повідомляє УНН.

Згідно з даними журналу, з червня 2017 року по червень 2018 року актриса заробила 42,5 млн доларів. Відзначається, що майже половину цієї суми Вергарі принесли рекламні контракти і ліцензійні угоди.

Другий рядок рейтингу зайняла актриса Кейлі Куоко (24,5 млн), 95% доходу якої принесла роль в серіалі “Теорія великого вибуху” (The Big Bang Theory, в ефірі з 2007 року). За відомостями видання, Куоко і всі виконавці головних чоловічих ролей у цьому шоу раніше отримували по 1 млн доларів за епізод, проте погодилися знизити свої гонорари до 900 тисяч доларів за серію. На такий крок вони пішли, щоб творці проекту могли підвищити зарплати їх колегам по “Теорії великого вибуху” Меліссі Рауш і Майем Біалік, які розділили шосту сходинку рейтингу Forbes. Дохід кожної з актрис склав 12 млн.

На третій позиції розташувалася Еллен Помпео з серіалу “Анатомія пристрасті” (Grey’s Anatomy, в ефірі з 2005 року). За рік вона заробила 23,5 млн. Четверту сходинку з прибутком в 13 млн зайняла виконавиця ролі в серіалі “Закон і порядок. Спеціальний корпус” (Law & Order: SVU, в ефірі з 1999 року) Марішка Харгітей. Замикає п’ятірку лідерів ще одна актриса “Американської сімейки” — Джулі Боуен з прибутком в 12,5 млн.

Восьме місце належить Керрі Вашингтон (11 млн), яка виконала головну роль в телесеріалі “Скандал” (Scandal, 2012 — 2018). На дев’ятій сходинці опинилася Клер Дейнс з “Батьківщини” (Homeland, в ефірі з 2011 року), на десятому — Полі Перретт (8,5 млн) з серіалу “Морська поліція: Спецвідділ” (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, в ефірі з 2003 року).

Всього, як зазначає Forbes, з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 десять найбільш високооплачуваних телевізійних актрис списку заробили 168,5 млн, що на 12 млн вище сумарного заробітку лідерів рейтингу за попередній рік (156,5 млн).

Як повідомляв УНН, Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних акторок, а журнал Billboard підвів підсумки складання щорічного рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів світу.

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