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Forbes назвал самую высокооплачиваемую телевизионную актрису

Forbes назвал самую высокооплачиваемую телевизионную актрису

Киев  •  УНН

 • 25623 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Колумбийская и американская актриса София Вергара, которая снялась в комедийном сериале “Американская семейка” (Modern Family, в эфире с 2009 года) возглавила в седьмой раз подряд список самых высокооплачиваемых актрис телевидения по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован в четверг на сайте издания, сообщает УНН.

Согласно данным журнала, с июня 2017 года по июнь 2018 года актриса заработала 42,5 млн долларов. Отмечается, что почти половину этой суммы Вергаре принесли рекламные контракты и лицензионные соглашения.

Вторую строчку рейтинга заняла актриса Кейли Куоко (24,5 млн), 95% дохода которой принесла роль в сериале “Теория большого взрыва” (The Big Bang Theory, в эфире с 2007 года). По сведениям издания, Куоко и все исполнители главных мужских ролей в этом шоу ранее получали по 1 млн долларов за эпизод, однако согласились снизить свои гонорары до 900 тысяч долларов за серию. На такой шаг они пошли, чтобы создатели проекта могли повысить зарплаты их коллегам по “Теории большого взрыва” Мелиссе Рауш и Майем Биалик, которые разделили шестую строчку рейтинга Forbes. Доход каждой из актрис составил 12 млн.

На третьей позиции расположилась Эллен Помпео из сериала “Анатомия страсти” (Grey’s Anatomy, в эфире с 2005 года). За год она заработала 23,5 млн. Четвертую строчку с прибылью в 13 млн заняла исполнительница роли в сериале “Закон и порядок. Специальный корпус” (Law & Order: SVU, в эфире с 1999 года) Маришка Харгитей. Замыкает пятерку лидеров еще одна актриса “Американской семейки” — Джули Боуэн с доходом в 12,5 млн.

Восьмое место принадлежит Керри Вашингтон (11 млн), исполнившей главную роль в телесериале “Скандал” (Scandal, 2012 — 2018). На девятой строчке оказалась Клэр Дэйнс из “Родины” (Homeland, в эфире с 2011 года), на десятой — Поли Перретт (8,5 млн) из серила “Морская полиция: Спецотдел” (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, в эфире с 2003 года).

Всего, как отмечает Forbes, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 десять самых высокооплачиваемых телевизионных актрис списка заработали 168,5 млн, что на 12 млн выше суммарного заработка лидеров рейтинга за предыдущий год (156,5 млн).

Как сообщал УНН, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, а журнал Billboard подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

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