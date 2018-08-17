Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних акторок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американський діловий журнал Forbes представив щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних акторок, інформує УНН.
Рейтинг очолила Скарлетт Йоханссон, яка заробила за рік 40,5 мільйона доларів. Її доходи зросли завдяки ролі Чорної вдови у фільмі “Месники: Війна нескінченності” за коміксами Marvel.
Друге місце дісталося Анджеліні Джолі, яка заробила 28 мільйонів доларів; більшу частину цієї суми склав аванс за зйомки у продовженні “Малефісента”.
Третю сходинку посіла Дженніфер Еністон, чий річний дохід склав 19,5 мільйона доларів. Як зазначає Forbes, більшу частину цієї суми акторка заробила завдяки рекламним контрактам із авіакомпанією Emirates, виробником питної води Smartwater і косметичним брендом Aveeno.
У п’ятірку найбільш високооплачуваних актрис також потрапили Дженніфер Лоуренс (18 мільйонів доларів) і Різ Уізерспун (16 мільйонів).
Нагадаємо, журнал Billboard підвів підсумки складання щорічного рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів світу. Першу сходинку в ньому зайняла ірландська рок-група U2.