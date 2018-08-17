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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

Киев • УНН

 • 11814 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Американский деловой журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, информирует УНН.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов. Ее доходы выросли благодаря роли Черной вдовы в фильме “Мстители Война бесконечности” по комиксам Marvel.

Второе место досталось Анджелине Джоли, которая заработала 28 млн долларов; большую часть этой суммы составил аванс за съемки в продолжении “Малефисента”.

Третью строчку заняла Дженнифер Энистон, чей годовой доход составил 19,5 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, большую часть этой суммы актриса заработала благодаря рекламным контрактам с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.

В пятерку самых высокооплачиваемых актрис также попали Дженнифер Лоуренс (18 млн долларов) и Риз Уизерспун (16 млн).

Напомним, журнал Billboard подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2.

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