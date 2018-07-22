Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Журнал Billboard підвів підсумки складання щорічного рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів світу. Першу сходинку в ньому зайняла ірландська рок-група U2, інформує УНН.
За оцінкою видання, учасники рок-гурту за рік заробили 54,4 млн доларів, причому 52 млн їм принесли доходи від живого туру Joshua Tree Tour. Дані Billboard розходяться з даними Forbes: цей журнал раніше також назвав U2 найбільш високооплачуваною групою, однак навів інші дані про заробіток музикантів — 118 млн доларів.
Друге місце в рейтингу Billboard зайняв американський кантрі-музикант Гарт Брукс. Його дохід Billboard оцінив в 52,2 млн. Він обігнав за рівнем доходів Metallica, яка заробила 43,2 млн. У той же час, Metallica виявилася на першому місці за рівнем доходів від проданих записів — реалізація пластинок принесла рокерам 8,7 млн.
Слідом за ними в рейтингу йдуть Бруно Марс (40,7 млн), Ед Ширан (31,3 млн) і Леді Гага (29,7 млн, найбільш високооплачувана жінка в рейтингу).
Всього в топ-50 рейтингу увійшли 24 рок-виконавця, дев’ять виконавців поп-музики, дев’ять кантрі-музикантів і вісім виконавців в жанрі хіп-хоп та R & B. Велика частина учасників списку (29 музикантів і груп) — музиканти, які виступають щонайменше 20 років або випустили не менше десяти альбомів. Основну частку в доходах всіх виконавців займають кошти, отримані від концертної діяльності і турів — для всіх музикантів з топ-50 доходи від концертів складають 80% загального доходу. У список увійшли лише два музиканта, які не брали участі в 2017 році в гастролях — канадський репер Дрейк (37-е місце) і Тейлор Свіфт (48-е місце).
Як повідомляв УНН, культова пісня очолила чарти напередодні візиту Трампа в Британію.