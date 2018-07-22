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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Киев  •  УНН

 • 43351 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Журнал Billboard подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2, информирует УНН.

По оценке издания, участники рок-группы за год заработали 54,4 млн долларов, причем 52 млн им принесли доходы от живого тура Joshua Tree Tour. Данные Billboard расходятся с данными Forbes: этот журнал ранее также назвал U2 самой высокооплачиваемой группой, однако привел другие данные о заработке музыкантов — 118 млн долларов.

Второе место в рейтинге Billboard занял американский кантри-музыкант Гарт Брукс. Его доход Billboard оценил в 52,2 млн. Он обогнал по уровню доходов Metallica, заработавшую 43,2 млн. В то же время, Metallica оказалась на первом месте по уровню доходов от проданных записей — реализация пластинок принесла рокерам 8,7 млн.

Вслед за ними в рейтинге идут Бруно Марс (40,7 млн), Эд Ширан (31,3 млн) и Леди Гага (29,7 млн, самая высокооплачиваемая женщина в рейтинге).

Всего в топ-50 рейтинга вошли 24 рок-исполнителя, девять исполнителей поп-музыки, девять кантри-музыкантов и восемь исполнителей в жанре хип-хоп и R&B. Большая часть участников списка (29 музыкантов и групп) — музыканты, выступающие по меньшей мере 20 лет или выпустившие не менее десяти альбомов. Основную долю в доходах всех исполнителей занимают средства, полученные от концертной деятельности и туров — для всех музыкантов из топ-50 доходы от концертов составляют 80% общего дохода. В список вошли лишь два музыканта, не участвовавшие в 2017 году в гастролях — канадский рэпер Дрейк (37-е место) и Тейлор Свифт (48-е место).

Как сообщал УНН, культовая песня возглавила чарты накануне визита Трампа в Великобританию.

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