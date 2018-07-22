Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Журнал Billboard подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2, информирует УНН.
По оценке издания, участники рок-группы за год заработали 54,4 млн долларов, причем 52 млн им принесли доходы от живого тура Joshua Tree Tour. Данные Billboard расходятся с данными Forbes: этот журнал ранее также назвал U2 самой высокооплачиваемой группой, однако привел другие данные о заработке музыкантов — 118 млн долларов.
Второе место в рейтинге Billboard занял американский кантри-музыкант Гарт Брукс. Его доход Billboard оценил в 52,2 млн. Он обогнал по уровню доходов Metallica, заработавшую 43,2 млн. В то же время, Metallica оказалась на первом месте по уровню доходов от проданных записей — реализация пластинок принесла рокерам 8,7 млн.
Вслед за ними в рейтинге идут Бруно Марс (40,7 млн), Эд Ширан (31,3 млн) и Леди Гага (29,7 млн, самая высокооплачиваемая женщина в рейтинге).
Всего в топ-50 рейтинга вошли 24 рок-исполнителя, девять исполнителей поп-музыки, девять кантри-музыкантов и восемь исполнителей в жанре хип-хоп и R&B. Большая часть участников списка (29 музыкантов и групп) — музыканты, выступающие по меньшей мере 20 лет или выпустившие не менее десяти альбомов. Основную долю в доходах всех исполнителей занимают средства, полученные от концертной деятельности и туров — для всех музыкантов из топ-50 доходы от концертов составляют 80% общего дохода. В список вошли лишь два музыканта, не участвовавшие в 2017 году в гастролях — канадский рэпер Дрейк (37-е место) и Тейлор Свифт (48-е место).
Как сообщал УНН, культовая песня возглавила чарты накануне визита Трампа в Великобританию.