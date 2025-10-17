$41.640.12
16:16 • 352 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 6874 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 12988 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 7620 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
11:59 • 13897 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 13085 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 14661 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20742 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48077 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28803 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48075 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 74752 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 103336 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 70737 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 94852 перегляди
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech за дев’ять місяців 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн, що на 10% більше, ніж торік.

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech за дев’ять місяців 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн. Ця сума майже на 10% вище за аналогічний показник попереднього року, передає УНН.

Попри виклики воєнного часу, FAVBET Tech демонструє стабільно високий рівень податкових надходжень до держбюджету, підтримуючи економічну стійкість держави. Внесок компанії у розвиток українського ІТ-сектору підтверджується не лише фінансовими показниками, але й визнанням в індустрії.

Цього року компанія увійшла до рейтингу "Топ-50 ІТ-компаній України" за версією DOU та вже традиційно була партнером ключових галузевий подій, у тому числі Lviv IT Arena 2025.

Паралельно з операційною діяльністю у 2025 році FAVBET Tech продовжує збільшувати обсяги інвестицій у R&D-проєкти мілітарного спрямування у співпраці з силами безпеки й оборони України — від розробки програмно-апаратних комплексів FPV-дронів до розвідувальних систем на основі ШІ та навчання військовослужбовців протидії ворожим дронам за допомогою сучасних засобів.

"Наша діяльність значно ширша, ніж може здатись із назви компанії. Сьогодні FAVBET Tech об’єднує декілька технологічних напрямів, активно вкладається в розвиток ІТ-галузі та підтримує проєкти, що зберігають життя військових та надають їм переваги на полі бою", — каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна