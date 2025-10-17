$41.640.12
14:20 • 5942 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 12256 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 6728 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 13494 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 12799 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 14542 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20664 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47741 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28761 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59307 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Украинская IТ-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн, что на 10% больше, чем в прошлом году.

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

Украинская IT-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн. Эта сумма почти на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает УНН.

Несмотря на вызовы военного времени, FAVBET Tech демонстрирует стабильно высокий уровень налоговых поступлений, поддерживая экономическую устойчивость страны. Вклад компании в развитие украинского IT-сектора подтверждается не только финансовыми результатами, но и признанием в отрасли.

В 2025 году компания вошла в рейтинг "Топ-50 IT-компаний Украины" по версии DOU и традиционно стала партнёром ключевых отраслевых событий, включая Lviv IT Arena 2025.

Параллельно с операционной деятельностью FAVBET Tech в этом году продолжает наращивать инвестиции в R&D-проекты военного направления в сотрудничестве с силами безопасности и обороны Украины — от разработки программно-аппаратных комплексов FPV-дронов до разведывательных систем на основе искусственного интеллекта и обучения военнослужащих противодействию вражеским дронам с использованием современных технологий.

"Наша деятельность гораздо шире, чем может показаться из названия компании. Сегодня FAVBET Tech объединяет несколько технологических направлений, активно инвестирует в развитие IT-отрасли, а также и поддерживает проекты, которые сохраняют жизни военных и дают им преимущество на поле боя", — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам Скрипника, долгосрочной целью компании остаётся устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Украина