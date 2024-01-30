Фахівці меддопомоги отримають 53 години онлайн-курсу та 107 годин практики меддопомоги на догоспітальному етапі
Київ • УНН
Майже 600 працівників екстреної медичної допомоги пройшли 53-годинний онлайн-курс меддопомоги на догоспітальному етапі. Понад 12 000 осіб зареєструвалися на курс, який проводиться за підтримки Світового банку.
На сьогодні майже 600 фахівців центрів екстреної медичної допомоги завершили онлайн-курс із надання меддопомоги на догоспітальному етапі. Загалом для проходження курсу, який підтримано Світовим банком, зареєструвалися 12 330 осіб, передає УНН, із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Деталі
583 фахівці центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф завершили онлайн-курс із надання меддопомоги на догоспітальному етапі. Ще частина слухачів перебуває на різних етапах навчання. – ідеться у повідомленні.
Курс "Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі" розрахований на медиків, які працюють в системі екстреної медичної допомоги, а також інших медпрацівників, студентів та інтернів.
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Онлайн-курс триває 53 години і складається з чотирьох модулів:
менеджмент критичного дорослого пацієнта;
менеджмент критичного педіатричного пацієнта;
менеджмент пацієнта з травмою;
медицина катастроф.
На даний момент сертифікат четвертого, завершального модуля "Медицина катастроф" згенерували 604 зареєстровані особи, із них 583 - працівників "екстренної медицини".
Загалом для проходження курсу зареєструвалися 12 330 осіб.
У МОЗ зазначили, що кожен спеціаліст прослуховує теоретичні модулі самостійно у зручний час.
Якщо слухач є медпрацівником "екстренки", він матиме можливість отримати 107 годин відпрацювання навичок на базі навчально-тренувальних відділів обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Після успішного завершення практичної частини можна отримати сертифікат із нарахуванням відповідної кількості балів безперервного професійного розвитку (БПР).
Доповнення
Курс розроблений у межах масштабного освітнього проекту Міністерства охорони здоров’я України й Світового банку, стартував 5 грудня. Його розробник – Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
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