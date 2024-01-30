Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе
Почти 600 работников экстренной медицинской помощи прошли 53-часовой онлайн-курс медпомощи на догоспитальном этап. Более 12 000 человек зарегистрировались на курс, который проводится при поддержке Всемирного банка.
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду в Тернопольской области
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду возле села Переволока в Тернопольской области на западе Украины.
Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте
Фильм Марины Вроды, который рассказывает о пожилом мужчине и последних днях его мамы, поразил жюри меланхоличным изображением жизни страны, которая исчезает.
Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине
Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.
Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.
Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву
российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников 29 января, в результате чего был ранен один работник и повреждены здания гражданских предприятий и жилые дома. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый
российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника возле здания гуманитарного штаба в Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.
Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин
Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.