Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе

На сегодня почти 600 специалистов центров экстренной медицинской помощи завершили онлайн-курс по оказанию медпомощи на догоспитальном этапе. Всего для прохождения курса, который поддержан Всемирным банком, зарегистрировались 12 330 человек, передает УНН, с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

583 специалиста центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф завершили онлайн-курс по оказанию медпомощи на догоспитальном этапе. Еще часть слушателей находится на разных этапах обучения, - говорится в сообщении.

Курс "Оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе" рассчитан на медиков, работающих в системе экстренной медицинской помощи, а также других медработников, студентов и интернов.

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Онлайн-курс длится 53 часа и состоит из четырех модулей:

менеджмент критического взрослого пациента;

менеджмент критического педиатрического пациента;

менеджмент пациента с травмой;

медицина катастроф.

На данный момент сертификат четвертого, завершающего модуля "Медицина катастроф" сгенерировали 604 зарегистрированных лица, из них 583 - работников "экстренной медицины".

Всего для прохождения курса зарегистрировались 12 330 человек.

В Минздраве отметили, что каждый специалист прослушивает теоретические модули самостоятельно в удобное время.

Если слушатель является медработником "экстренки", он будет иметь возможность получить 107 часов отработки навыков на базе учебно-тренировочных отделов областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

После успешного завершения практической части можно получить сертификат с начислением соответствующего количества баллов непрерывного профессионального развития (НПР).

Дополнение

Курс разработан в рамках масштабного образовательного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка, стартовал 5 декабря. Его разработчик - Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.

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