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Естонський урядовий експерт з цифровізації став радником Федорова

Естонський урядовий експерт з цифровізації став радником Федорова

Київ • УНН

 • 13572 перегляди

Лукас Ільвес, колишній CIO уряду Естонії, став радником міністра цифрової трансформації України. Він працюватиме над впровадженням ШІ та цифровими реформами.

Колишній головний інформаційний директор (CIO) уряду Естонії Лукас Ільвес став радником віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він працюватиме над впровадженням штучного інтелекту та цифровими реформами в Україні. Про це Федоров повідомив у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, Лукас Ільвес працюватиме над впровадженням ШІ та цифровими реформами.

Основним фокусом його роботи буде майбутнє електронного уряду: автоматизація процесів, трансформація державної служби та впровадження штучного інтелекту. Маємо амбітні плани стати першим у світі ШІ-урядом. І Лукас у цьому підсилить Україну

- написав Федоров.

Лукас Ільвес є провідним експертом з цифрових технологій і кібербезпеки в Естонії. З січня 2022 року він обіймав посаду головного інформаційного директора (CIO) уряду Естонії, фактично виконуючи роль ІТ-директора країни. В останні роки він керував основними цифровими проєктами Естонії, зосереджуючись на безпечному впровадженні хмарних технологій та розвитку електронного уряду.

Нагадаємо 

Швейцарія виділить понад 64 мільйони доларів на цифровізацію державних послуг в Україні протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати демократичні реформи і допомогти у відновленні країни.

МЗС працює над цифровізацією консульських послуг 13.08.24, 15:03 • 21510 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
shveitsariiaШвейцарія
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна

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