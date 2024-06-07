Швейцарія виділить понад 64 млн. доларів на цифровізацію державних послуг України
Київ • УНН
Швейцарія виділить понад 64 мільйони доларів на цифровізацію державних послуг в Україні протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати демократичні реформи і допомогти у відновленні країни.
На своєму засіданні 7 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про виділення 58,7 млн швейцарських франків (понад 64 млн. доларів) на підтримку України в галузі цифровізації та електронного урядування. Виділяти кошти будуть протягом наступних чотирьох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
Деталі
Швейцарія виділить для України 58,7 млн швейцарських франків на період 2024-28 рр.
Кошти направлять на проєкти в регіонах, які безпосередньо постраждали від війни та мають важливе значення для майбутнього відновлення країни. Серед основних напрямів - охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування.
В уряді Швейцарії наголошують, що цифровізації сприяє демократичним реформам в Україні та одночасно підвищує прозорість послуг, які надає держава. Обидва напрямки мають вирішальне значення для відновлення України.
Також повідомляється, що Швейцарія оголосить про свою підтримку в галузі цифровізації та електронного урядування на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11-12 червня 2024 року в Берліні.
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