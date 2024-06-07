Швейцария выделит более 64 млн. долларов на цифровизация государственных услуг Украины

На своем заседании 7 июня Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 58,7 млн швейцарских франков (более 64 млн. долларов) в поддержку Украины в области цифровизации и электронного управления. Выделять средства будут в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Детали

Швейцария выделит для Украины 58,7 млн швейцарских франков на период 2024-28 гг.

Средства направят на проекты в регионах, которые непосредственно пострадали от войны и имеют важное значение для будущего восстановления страны. Среди основных направлений-здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

В правительстве Швейцарии отмечают, что цифровизации способствует демократическим реформам в Украине и одновременно повышает прозрачность услуг, которые предоставляет государство. Оба направления имеют решающее значение для восстановления Украины.

Также сообщается, что Швейцария объявит о своей поддержке в области цифровизации и электронного управления на следующей конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11-12 июня 2024 года в Берлине.

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