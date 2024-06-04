Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  7792 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  98960 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  101392 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  101088 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70438 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  112766 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62380 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60154 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115321 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117882 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

  •  647 просмотра
Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

  •  637 просмотра
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
Эксклюзив

  •  6710 просмотра
Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

  •  1211 просмотра
Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

  •  1856 просмотра
"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

  •  1383 просмотра
За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин

За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин

  •  2489 просмотра
Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

  •  2249 просмотра
ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"

ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"

  •  3292 просмотра
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

  •  3298 просмотра

Популярные

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  77333 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

  •  84196 просмотра
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

  •  63639 просмотра
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

  •  34515 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  129561 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  77333 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  112766 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  129561 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  175880 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  162685 просмотра

Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Исландия внесет дополнительные 667 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, таким образом общий вклад страны составит 2,72 миллиона евро.

Экономика •   •  647 просмотра
Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

Корпорация Microsoft объявила об увольнениях, затронувших около 1000 сотрудников, в том числе в подразделении смешанной реальности, работающем над HoloLens 2 и Azure для операционной деятельности и разработки миссий.

Новости Мира •   •  637 просмотра
Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ сейчас меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.

Общество •   •  6710 просмотра
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Криминал и ЧП •   •  1211 просмотра
Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

Верховный муфтий Крыма накануне саммита мира в Швейцарии призвал правительства мусульманских стран поддержать усилия Украины по установлению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

Война •   •  1856 просмотра
Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

Украина передала 1151 тонну колотого гороха семьям в Конго в рамках гуманитарной продовольственной программы "Grain from Ukraine".

Новости Мира •   •  1383 просмотра
"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин

За минувшие сутки на линии фронта произошло 137 боевых столкновений с противником, интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.

Война •   •  2489 просмотра
За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин

Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

Весна этого года в Киеве стала третьей по теплоте с 1881 года, средняя температура составляла +11,3°C, что на 1,9°C выше среднего многолетнего показателя, и было побито 15 дневных температурных рекордов, в основном в апреле.

Общество •   •  2249 просмотра
Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"

На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.

Война •   •  3292 просмотра
ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"

Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

российские войска обстреливают город Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.

Война •   •  3298 просмотра
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы