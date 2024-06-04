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Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро
Исландия внесет дополнительные 667 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, таким образом общий вклад страны составит 2,72 миллиона евро.
Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure
Корпорация Microsoft объявила об увольнениях, затронувших около 1000 сотрудников, в том числе в подразделении смешанной реальности, работающем над HoloLens 2 и Azure для операционной деятельности и разработки миссий.
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ сейчас меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.
Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник
Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.
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Верховный муфтий Крыма накануне саммита мира в Швейцарии призвал правительства мусульманских стран поддержать усилия Украины по установлению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".
"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха
Украина передала 1151 тонну колотого гороха семьям в Конго в рамках гуманитарной продовольственной программы "Grain from Ukraine".
За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин
За минувшие сутки на линии фронта произошло 137 боевых столкновений с противником, интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет
Весна этого года в Киеве стала третьей по теплоте с 1881 года, средняя температура составляла +11,3°C, что на 1,9°C выше среднего многолетнего показателя, и было побито 15 дневных температурных рекордов, в основном в апреле.
ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"
На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы
российские войска обстреливают город Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.