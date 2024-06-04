Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй взнос страны в Фонд. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

В предыдущий раз Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. Таким образом общая сумма взноса страны в Фонд поддержки энергетики Украины вырастет до 2,72 млн евро.

Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики-это эффективный инструмент, который позволяет закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как указали в Минэнерго, общая сумма взносов в фонд составляет более 494 миллионов евро.

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