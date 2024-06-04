Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
Премьер рассказал о стратегии по усилению энергосистемы: что она предусматривает
Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении - без активных наступательных действий врага
Пышный рассказал, как используют 2,2 млрд долларов от МВФ: профинансируют бюджетные нужды
Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft
Фуникулер в Киеве остановили из-за отсутствия напряжения
В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокатЭксклюзив
Популярные
Публикации
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
Премьер рассказал о стратегии по усилению энергосистемы: что она предусматривает
Украина потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей из-за ударов России; правительство имеет стратегию из пяти пунктов по восстановлению и укреплению энергетической системы, включая противовоздушную оборону, ремонт, децентрализацию, международную поддержку и меры по повышению энергоэффективности.
Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении - без активных наступательных действий врага
Сегодня на фронте произошло уже 28 боев, активных наступательных действий российских войск на Харьковском направлении не было, а украинские защитники принимают меры для недопущения продвижения врага на Покровском направлении.
Пышный рассказал, как используют 2,2 млрд долларов от МВФ: профинансируют бюджетные нужды
Средства в размере 2,2 миллиарда долларов, выделенные Украине МВФ, будут направлены на финансирование бюджетных нужд и пополнение золотовалютных резервов Национального банка.
Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft
С 15 мая более половины российских организаций лишились своих подписок на облачные сервисы Microsoft, такие как Visio Online, Project Online и Power BI.
Фуникулер в Киеве остановили из-за отсутствия напряжения
Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, что доставило неудобства пассажирам.
В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа
Несмотря на повышение тарифа на электроэнергию, отключения будут продолжаться. Энергетики почувствуют эффект от поступления средств только через месяц, когда люди начнут оплачивать новые счета.
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"
Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии
По словам главы Вооруженных сил Норвегии генерала Эрика Кристофферсена, российские сухопутные войска, базирующиеся на кольском полуострове, были уничтожены после тяжелых потерь в войне против Украины.
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом
59-летний мужчина был ранен в результате вражеского обстрела его частного дома в Купянске Харьковской области, в результате чего возник пожар.
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия, считает адвокат.