Премьер рассказал о стратегии по усилению энергосистемы: что она предусматривает

В результате российских ударов Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Чтобы восстановить и усилить энергосистему, правительство подготовило стратегию, состоящую из пяти пунктов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня наш ключевой приоритет-укрепление энергетики после российских террористических ударов. Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг и дальше атакует энергетические объекты - указал Шмыгаль.

Как отметил премьер, сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым выключениям потребителей. Это, по его словам предоставляет время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему.

Шмыгаль рассказал о стратегии, состоящей из пяти больших блоков:

усиление нашей ПВО.

ремонты поврежденного оборудования и последующее развитие защиты от дронов.



децентрализация энергосистемы. Сформировали комплекс мероприятий.



международная поддержка и сотрудничество.



энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии. Наша цель-экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир - резюмировал премьер.

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