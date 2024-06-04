Прем'єр розповів про стратегію із посилення енергосистеми: що вона передбачає
Київ • УНН
Україна втратила понад 9 ГВт генеруючих потужностей через удари росії; Уряд має стратегію з п'яти пунктів щодо відновлення та зміцнення енергетичної системи, включаючи протиповітряну оборону, ремонт, децентралізацію, міжнародну підтримку та заходи з підвищення енергоефективності.
Внаслідок російських ударів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Щоб відновити та посилити енергосистему уряд підготував стратегію, яка складається з п’яти пунктів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Сьогодні наш ключовий пріоритет — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти
Як зауважив прем'єр, наразі "Укренерго" знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Це, за його словами надає час для того, щоб відновити та посилити енергосистему.
Шмигаль розповів про стратегію, яка складається з п’яти великих блоків:
- Посилення нашої ППО.
- Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів.
- Децентралізація енергосистеми. Сформували комплекс заходів.
- Міжнародна підтримка та співробітництво.
Енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії. Наша мета — заощаджувати на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків та квартир
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