Ісландія виділить на підтримку української енергетики додаткові 667 тисяч євро
Київ • УНН
Ісландія внесе додаткові 667 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, таким чином загальний внесок країни становитиме 2,72 мільйона євро.
Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни у Фонд. Про це у вівторок повідомили у Міненерго, передає УНН.
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Попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Таким чином загальна сума внеску країни до Фонду підтримки енергетики України зросте до 2,72 млн євро.
Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками
Як вказали в Міненерго, загальна сума внесків до Фонду становить понад 494 мільйони євро.
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