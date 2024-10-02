Эстонский правительственный эксперт по цифровизации стал советником Федорова

Бывший главный информационный директор (CIO) правительства Эстонии Лукас Ильвес стал советником вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он будет работать над внедрением искусственного интеллекта и цифровыми реформами в Украине. Об этом Федоров сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, Лукас Ильвес будет работать над внедрением ИИ и цифровыми реформами.

Основным фокусом его работы будет будущее электронного правительства: автоматизация процессов, трансформация государственной службы и внедрение искусственного интеллекта. Есть амбициозные планы стать первым в мире ИИ-правительством. И Лукас в этом усилит Украину - написал Федоров.

Лукас Ильвес является ведущим экспертом по цифровым технологиям и кибербезопасности в Эстонии. С января 2022 года он занимал должность главного информационного директора (CIO) правительства Эстонии, фактически выполняя роль ИТ-директора страны. В последние годы он руководил основными цифровыми проектами Эстонии, сосредотачиваясь на безопасном внедрении облачных технологий и развитии электронного правительства.

Напомним

Швейцария выделит более 64 миллионов долларов на цифровизацию государственных услуг в Украине в течение следующих четырех лет, чтобы поддержать демократические реформы и помочь в восстановлении страны.

МИД работает над цифровизацией консульских услуг