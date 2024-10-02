Эстонский правительственный эксперт по цифровизации стал советником Федорова

ukenru
Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  5118 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  40375 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  56818 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  61861 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  66084 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
  •  76349 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
  •  93122 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
  •  95261 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
  •  100248 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
  •  100456 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

  •  33947 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел

Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел

  •  23006 просмотра
В Сумской области сбито 4 "шахеда", из-за вражеских атак 20 взрывов за ночь

В Сумской области сбито 4 "шахеда", из-за вражеских атак 20 взрывов за ночь

  •  14688 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  103287 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  22403 просмотра
публикации
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  103287 просмотра
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:46  •  178090 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:28  •  180767 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

1 октября 2024, 06:30  •  169925 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

1 октября 2024, 05:05  •  163069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  22403 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  109900 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  85521 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  117496 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  104358 просмотра
Актуальное
Эстонский правительственный эксперт по цифровизации стал советником Федорова

Эстонский правительственный эксперт по цифровизации стал советником Федорова

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 15:18  •  3200 просмотра

Read in English

Лукас Ильвес, бывший CIO правительства Эстонии, стал советником министра цифровой трансформации Украины. Он будет работать над внедрением ИИ и цифровыми реформами.

Бывший главный информационный директор (CIO) правительства Эстонии Лукас Ильвес стал советником вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он будет работать над внедрением искусственного интеллекта и цифровыми реформами в Украине. Об этом Федоров сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, Лукас Ильвес будет работать над внедрением ИИ и цифровыми реформами.

Основным фокусом его работы будет будущее электронного правительства: автоматизация процессов, трансформация государственной службы и внедрение искусственного интеллекта. Есть амбициозные планы стать первым в мире ИИ-правительством. И Лукас в этом усилит Украину

- написал Федоров.

Лукас Ильвес является ведущим экспертом по цифровым технологиям и кибербезопасности в Эстонии. С января 2022 года он занимал должность главного информационного директора (CIO) правительства Эстонии, фактически выполняя роль ИТ-директора страны. В последние годы он руководил основными цифровыми проектами Эстонии, сосредотачиваясь на безопасном внедрении облачных технологий и развитии электронного правительства.

Напомним 

Швейцария выделит более 64 миллионов долларов на цифровизацию государственных услуг в Украине в течение следующих четырех лет, чтобы поддержать демократические реформы и помочь в восстановлении страны.

МИД работает над цифровизацией консульских услуг13 августа 2024, 12:03 • 21039 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
shveitsariyaШвейцария
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина