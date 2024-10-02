Эстонский правительственный эксперт по цифровизации стал советником Федорова
Киев • УНН
Лукас Ильвес, бывший CIO правительства Эстонии, стал советником министра цифровой трансформации Украины. Он будет работать над внедрением ИИ и цифровыми реформами.
Бывший главный информационный директор (CIO) правительства Эстонии Лукас Ильвес стал советником вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он будет работать над внедрением искусственного интеллекта и цифровыми реформами в Украине. Об этом Федоров сообщил в своем Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, Лукас Ильвес будет работать над внедрением ИИ и цифровыми реформами.
Основным фокусом его работы будет будущее электронного правительства: автоматизация процессов, трансформация государственной службы и внедрение искусственного интеллекта. Есть амбициозные планы стать первым в мире ИИ-правительством. И Лукас в этом усилит Украину
Лукас Ильвес является ведущим экспертом по цифровым технологиям и кибербезопасности в Эстонии. С января 2022 года он занимал должность главного информационного директора (CIO) правительства Эстонии, фактически выполняя роль ИТ-директора страны. В последние годы он руководил основными цифровыми проектами Эстонии, сосредотачиваясь на безопасном внедрении облачных технологий и развитии электронного правительства.
Напомним
Швейцария выделит более 64 миллионов долларов на цифровизацию государственных услуг в Украине в течение следующих четырех лет, чтобы поддержать демократические реформы и помочь в восстановлении страны.
МИД работает над цифровизацией консульских услуг13 августа 2024, 12:03 • 21039 просмотров