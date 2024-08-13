МИД работает над цифровизацией консульских услуг

Министерство иностранных дел Украины планирует воплотить масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг для украинцев за рубежом. Идея МИД заключается в том, чтобы через цифровизацию перевести часть в дистанционный формат, чтобы уменьшить нагрузку на консулов и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По инициативе министра Дмитрия Кулебы, МИД воплощает масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг. Мы понимаем, что с 2022 года количество украинских граждан за рубежом выросло в разы. (...) Идея МИД заключается в том, чтобы через цифровизацию, через упрощение доступа перевести часть услуг в дистанционный формат, чтобы уменьшить нагрузку на консулов, и с другой стороны и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам. Сейчас МИД работает над модернизацией информационно-коммуникационной системы консульских услуг, и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование - сказал Тихий.

Он добавил, что в министерстве ожидают, что реализация этого проекта позволит повысить доступность и качество сервисов МИД.

Консульские услуги будут максимально автоматизированы, что ощутимо снизит нагрузку на работников и усилит их эффективность. Запуск этой обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг. Часть консульских услуг будет предоставляться дистанционно, или частично дистанционно. Также мы работаем с Минцифры, чтобы интегрировать в новую систему уже привычный шеринг документов из "Дії" - добавил Тихий.

Напомним

С 15 июля перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Госреестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое.