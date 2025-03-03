Естонія заборонила в'їзд 55 громадянам Грузії: серед них депутати та спортсмени
Київ • УНН
Естонія ввела заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини. До списку увійшли депутати, судді, поліцейські та спортсмени, причетні до переслідування протестувальників.
У список потрапили депутати, судді та поліцейські, які відповідальні за переслідування протестувальників через судову та правоохоронну системи.
Про це повідомляє Err, передає УНН.
З 3 березня Естонія запровадила заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини.
Згідно з розпорядженням, підписаним головою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, до списку осіб, яким заборонено в'їзд, увійшли судді, прокурори, поліцейські, начальники поліції, засновники медіа-платформ і депутати парламенту Грузії, відповідальні за переслідування протестувальників через систему правосуддя та правоохоронні органи.
Також в списку присутні колишні спортсмени, такі як олімпійський чемпіон Лаша Талахадзе та колишній баскетболіст Віктор Санікідзе, які представляють правлячу партію "Грузинська мрія".
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