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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Естонія заборонила в'їзд 55 громадянам Грузії: серед них депутати та спортсмени

Київ • УНН

 • 20747 перегляди

Естонія ввела заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини. До списку увійшли депутати, судді, поліцейські та спортсмени, причетні до переслідування протестувальників.

Естонія заборонила в'їзд 55 громадянам Грузії: серед них депутати та спортсмени

У список потрапили депутати, судді та поліцейські, які відповідальні за переслідування протестувальників через судову та правоохоронну системи.

Про це повідомляє Err, передає УНН

З 3 березня Естонія запровадила заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини. 

Згідно з розпорядженням, підписаним головою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, до списку осіб, яким заборонено в'їзд, увійшли судді, прокурори, поліцейські, начальники поліції, засновники медіа-платформ і депутати парламенту Грузії, відповідальні за переслідування протестувальників через систему правосуддя та правоохоронні органи.

Також в списку присутні колишні спортсмени, такі як олімпійський чемпіон Лаша Талахадзе та колишній баскетболіст Віктор Санікідзе, які представляють правлячу партію "Грузинська мрія".

Насильство, яке застосовується в Грузії проти протестувальників, журналістів і лідерів опозиції, неприпустиме, злочинне і суперечить правам людини

- заявив Маргус Цахкна.

Естонський прем'єр розкрив деталі нової військової підтримки України24.02.25, 14:48 • 20521 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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