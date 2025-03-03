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Эстония запретила въезд 55 гражданам Грузии: среди них депутаты и спортсмены

Киев • УНН

 • 20723 просмотра

Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека. В список вошли депутаты, судьи, полицейские и спортсмены, причастные к преследованию протестующих.

Эстония запретила въезд 55 гражданам Грузии: среди них депутаты и спортсмены

В список попали депутаты, судьи и полицейские, которые ответственны за преследование протестующих через судебную и правоохранительную системы.

Про це сообщает Err, передает УНН

С 3 марта Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека. 

Согласно распоряжению, подписанному главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, в список лиц, которым запрещен въезд, вошли судьи, прокуроры, полицейские, начальники полиции, основатели медиа-платформ и депутаты парламента Грузии, ответственные за преследование протестующих через систему правосудия и правоохранительные органы.

Также в списке присутствуют бывшие спортсмены, такие как олимпийский чемпион Лаша Талахадзе и бывший баскетболист Виктор Саникидзе, которые представляют правящую партию "Грузинская мечта".

Насилие, применяемое в Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека

- заявил Маргус Цахкна.

Эстонский премьер раскрыл детали новой военной поддержки Украины24.02.25, 14:48 • 20518 просмотров

Лилия Подоляк

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