Эстония запретила въезд 55 гражданам Грузии: среди них депутаты и спортсмены
Киев • УНН
Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека. В список вошли депутаты, судьи, полицейские и спортсмены, причастные к преследованию протестующих.
В список попали депутаты, судьи и полицейские, которые ответственны за преследование протестующих через судебную и правоохранительную системы.
Про це сообщает Err, передает УНН.
С 3 марта Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека.
Согласно распоряжению, подписанному главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, в список лиц, которым запрещен въезд, вошли судьи, прокуроры, полицейские, начальники полиции, основатели медиа-платформ и депутаты парламента Грузии, ответственные за преследование протестующих через систему правосудия и правоохранительные органы.
Также в списке присутствуют бывшие спортсмены, такие как олимпийский чемпион Лаша Талахадзе и бывший баскетболист Виктор Саникидзе, которые представляют правящую партию "Грузинская мечта".
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