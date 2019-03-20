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Ердоган заявив, що не бачить різниці між організаторами терактів в Новій Зеландії та ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що не бачить різниці між організаторами терористичного акту в Новій Зеландії і бойовиками угрупування "Ісламська держава", і закликав не допускати спроб пов'язувати тероризм з якої б то не було релігією. Про це він написав в опублікованій у вівторок статті в газеті The Washington Post, передає УНН.

Ердоган заявив, що не бачить різниці між організаторами терактів в Новій Зеландії та ІД

“Як лідер, який постійно підкреслював, що у тероризму немає релігії, мови або раси, я категорично відкидаю будь-які спроби пов’язати терористичну атаку, що сталася минулого тижня, з вченням, мораллю або положеннями християнської релігії. Те, що сталося в Новій Зеландії, було згубним продуктом невігластва і ненависті”, — сказав він.

“Нам необхідно визнати, що немає абсолютно ніякої різниці між вбивцею невинних людей в Новій Зеландії і тими, хто здійснював теракти в Туреччині, Франції, Індонезії та інших місцях. Після терористичних атак з боку ІД знайшлося безліч західних політиків та інших коментаторів, які звинувачували в цих огидних актах тероризму іслам і мусульман”, — зазначив Ердоган.

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“В ту пору ми заперечували проти такого зв’язку нашої релігії і тероризму і дали обіцянку, що не допустимо спроби з боку терористів залишити за собою нашу релігію. На жаль, ніякої реакції на ісламофобію і ксенофобію, як і на інші явища, несумісні з ліберальними цінностями, в Європі і в інших частинах західного світу не було. Ми не можемо собі дозволити, щоб це повторилося знову”, — підкреслив президент Туреччини.

“Після масового вбивства в Крайстчерчі у Заходу є певні зобов’язання. Західні суспільства і уряду зобов’язані відкинути ситуацію, коли расизм, ксенофобія і ісламофобія стають нормою”, — заявив він, додавши, що подібне явище лише посилювалося в останні роки.

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Нагадаємо, Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

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Як повідомляв УНН, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.

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