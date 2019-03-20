Эрдоган заявил, что не видит разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ

"Как лидер, который постоянно подчеркивал, что у терроризма нет религии, языка или расы, я категорически отвергаю любые попытки связать террористическую атаку, произошедшую на прошлой неделе, с учением, моралью или положениями христианской религии. То, что произошло в Новой Зеландии, было губительным продуктом невежества и ненависти", - сказал он.

"Нам необходимо признать, что нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах. После террористических атак со стороны ИГ нашлось множество западных политиков и других комментаторов, которые обвиняли в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман", - отметил Эрдоган.

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"В то время мы возражали против такой связи нашей религии и терроризма и дали обещание, что не допустим попытки со стороны террористов оставить за собой нашу религию. К сожалению, никакой реакции на исламофобию и ксенофобию, как и на другие явления, несовместимые с либеральными ценностями, в Европе и в других частях западного мира не было. Мы не можем себе позволить, чтобы это повторилось снова", - подчеркнул президент Турции.

"После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства. Западные общества и правительства обязаны отбросить ситуацию, когда расизм, ксенофобия и исламофобия становятся нормой", - заявил он, добавив, что подобное явление только усиливалось в последние годы.

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Напомним, Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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Как сообщал УНН, в Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии.