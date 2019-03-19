"Ісламська держава" вимагає "помсти" за бійню у мечетях Крайстчерча
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" порушила шестимісячне мовчання, щоб зажадати "помсти" за шокуючі атаки на мечеті у новозеландському місті Крайстчерч. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mirror Online.
Представник "Ісламської держави", яка була практично знищена у її іракських і сирійських оплотах, провів паралельміж нападом і битвою, яку "ІД" наразі веде за свій останній бастіон.
Офіційний представник "ІД" Абу Хасан аль-Мухаджир зробив 44-хвилинний аудіозапис.
У ньому він назвав вбивства - у яких звинуватили "білого націоналіста" Брентона Тарранта - ще одним доказом кампанії проти "Ісламської держави".
"Масове вбивство у двох мечетях має пробудити тих, кого обдурили, і спонукати прихильників халіфатів помститися за їхню релігію", - заявив він.
Заява з'явилася на фоні коментаря прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн у вівторок, яка похвалила хоробрість прихожан, коли стрілок вбив їхніх друзів і членів родин, заявивши, що в цей "найпохмуріший день" народ країни стоїть разом із мусульманською громадою, яка скорбить.
У результаті стрілянини у Новій Зеландії загинули 50 людей, поранено було ще 50 осіб, з яких 30 все ще перебувають у лікарні Крайстчерча, повідомила влада. Дев'ять з них - у критичному стані.
У вівторок тіла жертв були омиті і підготовлені для поховання за мусульманським звичаєм.