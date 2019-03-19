"Исламское государство" требует "мести" за бойню в мечетях Крайстчерча
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" нарушила шестимесячный молчание, чтобы потребовать "мести" за шокирующие атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mirror Online.
Представитель "Исламского государства", которое было практически уничтожено в его иракских и сирийских оплотах, провел параллель между нападением и битвой, которую "ИГ" сейчас ведет за свой последний бастион.
Официальный представитель "ИГ" Абу Хасан аль-Мухаджир сделал 44-минутную аудиозапись.
В нем он назвал убийства - в которых обвинили "белого националиста" Брентона Тарранта - еще одним доказательством кампании против "Исламского государства".
"Массовое убийство в двух мечетях должно пробудить тех, кого обманули, и побудить сторонников халифатов отомстить за их религию", - заявил он.
Заявление появилось на фоне комментария премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн во вторник, которая похвалила храбрость прихожан, когда стрелок убил их друзей и членов семей, заявив, что в этот "самый мрачный день" народ страны стоит вместе со скорбящей мусульманской общиной.
В результате стрельбы в Новой Зеландии погибли 50 человек, ранены были еще 50 человек, из которых 30 все еще находятся в больнице Крайстчерча, сообщили власти. Девять из них - в критическом состоянии.
Во вторник тела жертв были омыты и подготовлены для захоронения по мусульманскому обычаю.