Епіфаній про річницю Томосу: у всіх храмах відбудуться подячні молебні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Рік тому було підписано та вручено Патріаший і Синодальний Томос про автокефалію Православної Церкви України. Тому благословляю 5 січня, в неділю, в храмах Православної Церкви України після літургії звершити подячні молебні. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дорогі владики, отці, брати і сестри! Рік тому було підписано та вручено Патріаший і Синодальний Томос про автокефалію Православної Церкви України. Цей рік ми прожили у молитві, у спільній праці, у розбудові, у протистоянні зовнішнім та внутрішнім викликам, у зростанні та зміцненні", - зазначив Епіфаній.
За його словами, "все це не було би можливим, якби нашу справу не благословив Бог, благодать і сила Якого діє в Церкві. Тож зустрічаючи першу річницю отримання Томосу, маємо піднести подяку Главі Церкви, Господу нашому Ісусу Христу, за всі благодіяння та допомогу, які ми мали за цей час".
"Тому благословляю 5 січня, в неділю, в храмах Православної Церкви України після літургії звершити подячні молебні. Нехай Господь прийме нашу подяку і надалі благословляє нашу Помісну Церкву зростанням і утвердженням!" - додав він.
Нагадаємо, рік тому у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.