Епіфаній про річницю Томосу: у всіх храмах відбудуться подячні молебні

КИЇВ. 5 січня. УНН. Рік тому було підписано та вручено Патріаший і Синодальний Томос про автокефалію Православної Церкви України. Тому благословляю 5 січня, в неділю, в храмах Православної Церкви України після літургії звершити подячні молебні. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.