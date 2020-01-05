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Епіфаній про річницю Томосу: у всіх храмах відбудуться подячні молебні

Київ • УНН

 • 13218 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Рік тому було підписано та вручено Патріаший і Синодальний Томос про автокефалію Православної Церкви України. Тому благословляю 5 січня, в неділю, в храмах Православної Церкви України після літургії звершити подячні молебні. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

"Дорогі владики, отці, брати і сестри! Рік тому було підписано та вручено Патріаший і Синодальний Томос про автокефалію Православної Церкви України. Цей рік ми прожили у молитві, у спільній праці, у розбудові, у протистоянні зовнішнім та внутрішнім викликам, у зростанні та зміцненні", - зазначив Епіфаній.

За його словами, "все це не було би можливим, якби нашу справу не благословив Бог, благодать і сила Якого діє в Церкві. Тож зустрічаючи першу річницю отримання Томосу, маємо піднести подяку Главі Церкви, Господу нашому Ісусу Христу, за всі благодіяння та допомогу, які ми мали за цей час".

"Тому благословляю 5 січня, в неділю, в храмах Православної Церкви України після літургії звершити подячні молебні. Нехай Господь прийме нашу подяку і надалі благословляє нашу Помісну Церкву зростанням і утвердженням!" - додав він.

Нагадаємо, рік тому у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

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