Рік тому у Стамбулі було підписано Томос для України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Рік тому у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України, передає УНН.
Відзначимо, що церемонія підписання Томосу відбулась після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.
У документі зокрема вказано: "... Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною".
"...Таким чином таке вирішене і розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос,.. вручений в точній і ідентичній копії Блаженнішому предстоятелю Святішої Церкви України, кір Єпіфанію і Його Високоповажності Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу і постійного представлення. Року дві тисяч дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктіона 12", - йдеться у документі.
А уже 6 січня у Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.