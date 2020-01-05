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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131080 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106458 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108605 просмотра

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Год назад в Стамбуле был подписан Томос для Украины

Год назад в Стамбуле был подписан Томос для Украины

Киев  •  УНН

 • 17410 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Год назад в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины, передает УНН.

Отметим, что церемония подписания Томоса состоялась после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

В документе, в частности указано: "... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".

"... Таким образом такое решено и розсуджено и в радости оповещено вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, .. вручен в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12", - говорится в документе.

А уже 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утверждено устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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