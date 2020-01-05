Год назад в Стамбуле был подписан Томос для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Год назад в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины, передает УНН.
Отметим, что церемония подписания Томоса состоялась после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.
В документе, в частности указано: "... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".
"... Таким образом такое решено и розсуджено и в радости оповещено вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, .. вручен в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12", - говорится в документе.
А уже 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утверждено устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.