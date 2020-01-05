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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110069 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112655 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111158 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123066 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103649 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107121 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107427 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131754 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130557 просмотра

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Епифаний о годовщине Томоса: во всех храмах пройдут благодарственные молебны

Епифаний о годовщине Томоса: во всех храмах пройдут благодарственные молебны

Киев  •  УНН

 • 13216 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Этот год мы прожили в молитве, в совместной работе, в развитии, в противостоянии внешним и внутренним вызовам, в росте и укреплении", - отметил Епифаний.

По его словам, "все это не было бы возможным, если бы наше дело не благословил Бог благодать и сила которого действует в Церкви. Поэтому встречая первую годовщину получения Томоса, должны преподнести благодарность Главе Церкви, Господу нашему Иисусу Христу, за все благодеяния и помощь, которые мы имели за это время".

"Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Пусть Господь примет нашу благодарность и в дальнейшем благословляет нашу поместную Церковь ростом и утверждением!" - добавил он.

Напомним, год назад в Стамбуле было подписано Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

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