Епифаний о годовщине Томоса: во всех храмах пройдут благодарственные молебны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Год назад было подписано и вручено Патриаший и Синодальный Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Этот год мы прожили в молитве, в совместной работе, в развитии, в противостоянии внешним и внутренним вызовам, в росте и укреплении", - отметил Епифаний.
По его словам, "все это не было бы возможным, если бы наше дело не благословил Бог благодать и сила которого действует в Церкви. Поэтому встречая первую годовщину получения Томоса, должны преподнести благодарность Главе Церкви, Господу нашему Иисусу Христу, за все благодеяния и помощь, которые мы имели за это время".
"Поэтому благословляю 5 января, в воскресенье, в храмах Православной Церкви Украины после литургии совершить благодарственные молебны. Пусть Господь примет нашу благодарность и в дальнейшем благословляет нашу поместную Церковь ростом и утверждением!" - добавил он.
Напомним, год назад в Стамбуле было подписано Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.